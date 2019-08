Kraftig brand i to længer på gård ved Rækker Mølle

Rækker Mølle: Ved 11.30-tiden lørdag formiddag opstod der en ret kraftig brand på en gård på Fyrstenborgvej ved Rækker Mølle nord for Skjern. Ifølge indsatslederen på stedet, Jan Johnsen fra Brand & Redning MidtVest, var hverken mennesker eller dyr i fare.

- Det brander rimeligt kraftigt i to længer, hvor der er noget halm på loftet, lød meldingen fra Jan Johnsen, da Dagbladet talte med ham omkring en halv time efter, at alarmen havde lydt.

- Vi forsøger lige nu at standse ilden, så den ikke løber ind i boligen. Vi begrænser branden til længerne, tilføjede indsatslederen.

På det tidspunkt pegede årsagen til branden mod en ukrudtsbrænder, der havde været i brug på gården.

I første omgang sendte Brand & Redning MidtVest en tankvogn fra Skjern til Fyrstenborgvej, men kort tid efter blev der også hidkaldt en tankvogn fra Videbæk. Dermed nåede den samlede indsatsstyrke op på omkring 12 brandfolk.

Ved 12-tiden lørdag forventede Jan Johnsen, at indsatsen ville komme til at strække sig over to-tre timer.