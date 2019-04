Kraftig blæst hev taget af SGs gamle klubhus

SKJERN: Udrykningskøretøjer fra Skjern Brandvæsen rykkede tirsdag ved 13-tiden ud til Skjern Stadion, hvor taget var revet af det gamle klubhus lige indenfor indgangen. Der er tale om den del af taget, der udgjorde en overdækning over terrassen foran, og formentlig er det den kraftige blæst, der har revet det af.

Ingen befandt sig i bygningen, da det skete, og for brandvæsenet handlede det om at sikre tagkonstruktionen, så den ikke fløj videre og lavede skade på personer eller bygninger i området. Taget er anslået på mellem 15 og 20 kvadratmeter, og med den kraftige blæst, ville det være yderst risikabelt, hvis der kom en vind ind under, der kunne få det til at lette og flyve.

Skaden på det gamle klubhus blev opdaget af ejendomsmægler Jørgen Axelsen, da han var på vej hjem til frokost. Han alarmerede straks brandvæsenet, og frem til at redningsfolkene kom frem, holdt han fat i det løse tag for at forhindre yderligere skader.

Det gamle klubhus var brugt af SG Fodbold frem til at kulturcentret blev udvidet, hvor klubben fik faciliteter der. Klubhuset har siden været brugt af blandt andet løbeklubben.