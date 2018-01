Konservative skifter formand

Ringkøbing-Skjern: Konservative i Ringkøbing-Skjern bruger ikke bare sin årlige generalforsamling til at gøre status over kommunalvalget, men også til at skifte formand.

Det kniber med at få tiden til at slå til for den mangeårige formand Henning Klausen, som ikke ønskede genvalg. Derfor skulle der findes en afløser. Ny formand er Jesper Hemmet Omer, der også var en af partiets fire kandidater til valget i november.

Henning Klausen konstaterede i sin beretning, at der skal flere kandidater til, hvis Konservative skal have en chance for igen at blive repræsenteret i byrådet. Vælgerne stemmer meget lokalt, og derfor er der brug for mindst ti kandidater fjorden rundt, lød analysen.

Spidskandidat og debutant Pia Olivia Christensen fik isoleret set et godt stemmetal, og hun arbejde ihærdigt for at blive valgt. Men hvis det skal lykkes, så kræver det altså flere K-kandidater.

Henning Klausen kalder Pia Olivia Christensen for et politisk talent, som partiet får glæde af til næste folketingsvalg, hvor hun er kandidat.

Politisk vil partiet blandt andet fokusere på emner som nedlæggelse af regionen, mere "asfalt" til kommunen, nedsættelse af skatten, familie- og socialpolitik og flere udflytninger af arbejdspladser og uddannelser.

Den nye bestyrelse er således ud: Formand Jesper Hemmet Omer, Tarm, næstformand Susanne Jensen, Skjern, økonomiansvarlig Johs. Didriksen øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Per Lange Andersen, Ringkøbing, Lars-Henrik Hyttel, Hvide Sande, Berit Nørskou Pedersen, Ringkøbing og Arne Høj, Hanning.