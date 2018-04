Konservativ energiordfører: Prisen på kabler er ikke længere dobbelt op

Ringkøbing-Skjern: De konservatives energiordfører, folketingsmedlem Orla Østerby, ser frem til at få nye facts på bordet i sagen om Energinets kommende strømmotorvej, der skal gå igennem Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Esbjerg, Varde og Tønder kommuner.

- Der er fokus på sagen, fordi der øjensynligt er kommet nye oplysninger frem. Derfor skal vi have facts på bordet. Da man besluttede forbindelsen, mente man, at prisen ville være dobbelt op på jordkabler i forhold til luftledninger. Nu er der nogle, der siger, at det ikke er dobbelt pris mere. Hvad merprisen så er, skal vi have fundet ud af, siger Orla Østerby.

Han understreger, at der ikke kan lægges kabler i jorden på hele strækningen.

- Nogle steder må det være luftledninger. Men vi konservative har det sådan, at den særlige natur, vi har, skal vi passe på, så derfor skal vi jordlægge så meget som muligt, siger Østerby, der medlem af Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg.

Han peger på, at der sideløbende med planerne om at hænge luftledninger op i Vest- og Sydjylland, pilles der tilsvarende luftledninger ned til fordel for jordkabler andre steder i landet. Det sker i særlige forskønnelsesprojekter, blandt andet i Vejle Ådal, hvor 6,8 kilometer luftledninger og master fjernes.

- Når vi laver sådanne strømmotorveje, skal vi være opmærksomme på at passe på naturen. Men vi er også regeringsparti og derfor nødt til at se på forbruget af penge. Hvordan skaffer vi pengene til jordlægning? Det skal vi have en diskussion om. Pengene gror ikke på træerne. Vi har både et økonomisk ansvar, et ansvar for at vi kan finde pengene og et ansvar for at passe på naturen.

Dagbladet: Har lodsejerne langs strømmotorvej et begrundet håb om at undgå luftledninger?

- Jeg er klar over, at der er bekymrede lodsejere. Det er der, når vi laver infrastruktur. Vi er opmærksomme på det, og ministeren har meldt ud, at han vil se på sagen, siger Orla Østerby.