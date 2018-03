Konradsson efter sejr: Tønder gjorde det svært

Skjern-playmaker Jesper Konradsson var glad for sejren onsdag aften, men ærgrer sig også over, at Skjern ikke kunne holde fast i den solide føring.

Skjern: Onsdag aften satte Skjern Håndbold to point ind på kontoen og er dermed sikre på at få to point med over i slutspillet. Trods sejren var playmaker Jesper Konradsson alligevel ikke helt tilfreds efter kampen:

- I dag spiller vi rigtig godt i perioder, men vi har også perioder, hvor det er rigtig svært. Det har generelt været en svær periode den seneste tid, men det gør også kun sejren ekstra god i dag, sagde han efter kampen.

Som første halvleg skred frem fik Skjern opbygget en solid føring. De sidste minutter op til pausen kom Tønder alligevel tilbage i kampen. Derfor var der også noget at snakke om i pausen:

- Vi var ikke tilfredse med vores afslutning på første halvleg. Vi kommer også dårligt ud til anden halvleg, men arbejder os i gang. Det var dejligt at komme tilbage på sejrssporet, sagde han og roste onsdagens gæster:

- Tønder havde ikke noget at tabe og gjorde det svært for os. Det var dejligt, at vi kunne gøre arbejdet færdigt og tage sejren, sagde Jesper Konradsson.