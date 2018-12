Ringkøbing-Skjern: I gamle dage måtte man klare sig med et fysisk vejkort, når man skulle orientere sig om et nyt sted. I dag kan man med få klik på en computer se næsten alt i fugleperspektiv, og ofte helt i gadeplan med Google Maps. Og hvis stedet er et turiststed, er der helt sikkert fotos at finde på Instagram og diverse hjemmesider.

Seneste nyhed er, at det nu er muligt at se hele Danmark skråt fra oven.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har produceret landsdækkende skråfotos, der for eksempel kan bruges ved udarbejdelse af lokalplaner eller ved byggesager. Arkitekter og ejendomsmæglere har også glæde af den mere rumlige visualisering, som skråfotos tilbyder.

De i alt 1,3 millioner skråfotos, der er taget fra 2017 til 2018, ligger frit tilgængelige for alle via hjemmesiden kortforsyningen.dk. I 2019 vil der blive suppleret med et nyt sæt skråfotos.

Her på siden kan du se 13 eksempler på skråfotos fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Nogle af dem er sikkert nemme at genkende, fordi du har været på stedet eller er kørt forbi, andre steder er nok lidt sværere at gætte. Men helt præcis hvorfra stammer de 13 billeder?

Det vil vi gerne have dit bud på senest den 4. januar 2019. Du kan vinde to årskort, der gælder til alle Ringkøbing-Skjern Museums afdelinger.

Du kan indsende dine svar elektronisk i bunden af formularen.

Vinderen får direkte besked, og løsningen offentliggøres i Dagbladet og på dbrs.dk lørdag den 5. januar.

Held og lykke.