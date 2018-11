Skjern: At Kong Hans's Vinterbadere har taget navn efter den danske konge, der regerede landet fra 1481 til 1513, er egentlig meget paradoksalt. Kong Hans blev nemlig også selv dyppet i Skjern Å hin kolde vinterdag for mere end 500 år siden - og slap ikke så heldigt fra det.

En februardag i 1513 var den 58-årige konge på vej fra Ribe til Aalborghus Slot, da han og hans følge skulle krydse Skjern Å. Åen var imidlertid gået over sine breder på grund at et kraftigt regnskyl - men over skulle man, for at kunne fortsætte nordpå.

Det gik dog regenten så ilde, at bedst som han var ved at krydse åen på hesteryg, trådte hans ganger forkert og smed kongen i det kolde vand. Majestæten kom dog på benene igen, men var blev kølet godt og grundigt ned.

Han og det royale følge nåede Aalborg, men få dage efter ankomsten døde kongen af en lungebetændelse, han pådrog sig ved sin tur i vandet i den vestjyske å. I dag er Kong Hans' Bro og en mindesten rejst i nærheden af det sted, hvor drotten drættede i vandet.

Så galt er vinterbader dog ikke bange for, at det skal gå dem:

- Vi er aldrig nået over på den anden side, siger Benny Madsen fra Kong Hans's Vinterbadere.