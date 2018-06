Koncertarrangør har nye navne i kikkerten

Lønborg: Musikken var fremragende, vejret var fantastisk, stemningen var i top og langt hen ad vejen spillede klaveret, som det skulle.

Dermed også sagt, at Lønborggaards comeback som scene for udendørs pop- og rockkoncerter lørdag aften bød på masser af succes.

Eneste minus er, at der blot blev solgt 1100 billetter til arrangementet med Lis Sørensen og Michael Falch som trækplastre.

- Nu skal vi lige have det hele gjort op. Indtil videre ser det fornuftigt ud, men der er ingen fare for, at det giver vildt overskud, siger koncertarrangør og alt-mulig-mand på herregården vest for Tarm, Eigil Lynge.

Gennem et ejendomsselskab bliver det ham og hustruen, der kommer til at hænge på regningen, hvis det ender med røde tal på bundlinjen.

Men lige nu og her glæder Eigil Lynge sig over, at alt klappede; lige bortset fra, at Michael Falch og hans orkester måtte forlade scenen efter blot to numre, da en lejet generator gik kold. Den blev dog hurtigt fikset, og tilbage på scenen leverede Michael Falch og Dét Band en mindeværdig koncert, der sluttede ved midnatstid.