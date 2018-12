Kommunens klogeste 6. klasse er fundet

Skjern: Ved du, hvad et gyldent håndtryk er, hvem bor i Jotunheim, hvilken Harry Potter-eliksir får man ved at mikse blandt andet spyfluer, igler og pulveriseret tvehjørningehorn?

Eller ved du, hvad det stykke tarm hedder, som flere mennesker har fået fjernet?

- Det ved jeg, udbryder en dreng højt i forsamlingen.

Udbruddet bliver fulgt op af stor latter fra klassekammerater og elever fra andre skoler, der sidder som publikum. Men drengen ser upåvirket ud og holder stift øjnene rettet mod dommeren.

- Det er blindtarmen, svarer han.

- Det er korrekt, lyder det fra dommeren.

Drengene fra klassen sender hurtigt armene i vejret, og pigernes hvin fylder prompte de store lokaler hos Skjern Bibliotek.

Der er ikke noget at være i tvivl om. Ingen af eleverne i de ni deltagende 6. klasser fra Tarm, Ringkøbing og Stauning skoler er kommet for at slappe af. De drømmer alle om at være dem, der til slut bliver hyldet for at kunne svare på flest spørgsmål inden for de 22 forskellige kategorier - og dermed blive kommunens klogeste 6. klasse.

Samme opgave er omkring 541 andre 6. klasser rundt om i landet også i gang med. Vinderne i de forskellige kommuner går videre til regionsfinalen. Vinderen her ender i den landsdækkende finale om 10.000 kroner og muligheden for at kunne kalde sig Danmarks klogeste 6. klasse.

- Konkurrencen er til for at vise eleverne, at det er sejt at vide noget og blive klogere, for så kan man nå langt. Så det er for at opmuntre eleverne til at lære, lyder det fra Bodil Hejlsvig, bibliotekar og medarrangør.

- Jeg synes, eleverne er meget dygtige og ved rigtig meget, men der er også svære spørgsmål. Her er det tilfældigt, hvad man kan svare, alt efter hvad man har læst, ved noget om og interesserer sig for, siger hun.