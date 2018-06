I folderen præsenteres indledningen til den kommende plan- og udviklingsstrategi, der "fungerer som et bindeled mellem visionen og de konkrete politikker for de enkelte fagområder", som det forklares.

- Her er, hvad vi drømmer om. Her er, hvad vi skal holde hinanden fast på.

"Nærhed. Vi vil være tæt på uden at trænge os på. Naturens Rige bobler af fællesskaber, som er tæt på den enkelte. Kommunen bakker op - også om dem uden for fællesskabet."

"Liv. Vi vil give plads til det gode liv. Vi er rige på natur i Ringkøbing-Skjern Kommune - et trygt og sundt sted at lave. Vi benytter og beskytter naturen med omtanke. Her trives aktive mennesker, som selv tager ansvar og har overskud til andre."

Ringkøbing-Skjern: Efter knap et halvt års arbejde er Ringkøbing-Skjern Kommune parat til at løfte sløret for sin nye vision. På byrådsmødet tirsdag ventes politikerne at godkende visionen, hvorefter den vil blive præsenteret for borgerne.

Ud i yderste led

Dagbladet har spurgt nærmere ind til den nye vision hos kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen.

Hvorfor skal en kommune have en vision? Er det meste af jeres opgaver ikke lovbestemt?

- Der er kommuner, hvor man formulerer en vision med en masse fine ord, som bare står på hylden, og så hører man ikke mere til den. I Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder vi systematisk med visionen, som danner baggrund for udviklingen og de politikker, vi er gået i gang med at formulere. Blandt andet tager aftaler med institutionerne udgangspunkt i visionen. Det er ikke bare et stykke papirarbejde. Det når ud i yderste led, siger kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen.

Han peger på, at den nye vision er forsøgt forenklet, så den står klarere.

- Den gamle vision havde overskriften Naturens Rige, og indeholdt en masse "vi vil'er". Den nye vision er kortere, men til gengæld er der plan- og udviklingsstrategien, som indeholder flere anvisninger på, hvordan vi vil udleve visionen. Så hvis man ser de to visioner, har man et godt overblik over, hvad Ringkøbing-Skjern Kommune vil de næste fire år.

Er det et projekt, der har kostet mange ressourcer?

- Sidste gang blev arbejdet med visionen holdt i en snævrere kreds, fordi den rettede sig mod den kommunale administration. Denne gang har vi valgt at sige, at når visionen er for hele kommunen, erhvervsliv og borgere, har vi været bredere ude. Vi har spurgt borgerne, hvad er vigtigt for dem. Der var folkemødet på højskolen, vi har brugt borgerpanel, spurgt virksomheder og brugt de sociale medier. Vi har også brugt ekstern konsulentbistand til formuleringer, som ikke var vores spidskompetence. Det gjorde vi også sidste gang. Vi har også lavet en publikation, som sendes ud med ugeaviserne, så borgerne kan få en idé om, hvad vi har arbejdet med. Det koster nogle ressourcer, siger kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen.