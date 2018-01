Kommunen vil se på omdiskuteret overskæring i Tarm

Ringkøbing-Skjern Kommune vil tale med trafikstyrelsen om mulighederne for at gøre overgangen på Storegade i Tarm mere sikker for cyklisterne. Foto Jørgen Kirk.

Ringkøbing-Skjern Kommune er klar til at se på mulighederne for at skabe mere sikkerhed for de cyklister, der krydser jernbaneoverskæringen på Storegade i Tarm.

Tarm: Cyklister på stribe må en tur i asfalten, når de vover sig ud i at krydse jernbaneoverskæringen på Storegade i Tarm. Hos Bachs Bageri oplever medarbejderne ugentlige uheld omkring cyklisterne, mens Dagbladet har fået flere henvendelser fra personer, der er kommet galt af sted på overskæringen. Fra politisk hold kender man udmærket til problemerne omkring den farlige jernbaneoverskæringen. Det understreger formand for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen (S): - Det er noget, vi er bekendte med. Det er også noget, der desværre bliver ved med at være et problem, indtil der kommer løsninger, siger John G. Christensen.

Ændringer af jernbaneovergang I 2013 godkendte Trafikstyrelsen ændringer af jernbaneovergangen på Storegade i Tarm. Det skete, efter Banedanmark havde indhentet en udtalelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Dengang kunne man ikke tage hånd om cykel-problemerne.For at få ændret overgangen skal kommunen og/eller Banedanmark præsentere et forslag, der skal godkendes endeligt af Trafikstyrelsen.

Fælde for cyklister Fra politisk hold har man tidligere haft fat i netop jernbane-problemet på Storegade. Problemerne har dog ikke tidligere været lige til at løse, og en omlægning er ikke i spil. John G. Christensen og teknik- og miljøudvalget er dog klar til at gøre et nyt forsøg: - Det er klart, at det har karakter af en fælde. Vi vil gerne gøre noget, og det bedste kunne være, hvis der findes en teknisk løsning. Der er dog ingen snuptags-løsninger, men det er da klart et problem, at vi har sådan en fælde for cyklisterne, mener udvalgsformanden for Teknik- og Miljø. Ifølge Trafikstyrelsen er det kommunen, der skal tage initiativ til løsninger, og det går man nu i gang med: - Administrationen tager fat i Trafikstyrelsen med henblik på, om vi kan gøre noget. Vi fører ofte dialog med Trafikstyrelsen med henblik på forbedringer, og der kan være blevet opfundet nye muligheder, understreger John G. Christensen.