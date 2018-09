Ringkøbing-Skjern: Ringkøbing-Skjern Kommune trækker ikke i den løn, som anbragte børn og unge måtte tjene ved et fritidsjob.

Det er dog sket i et enkelt ekstraordinært tilfælde i 2017, og derfor er kommunen havnet i selskab med 14 andre kommuner, som i 2017 benyttede sig af retten til at modregne lønnen fra fritidsjobbet i de lommepenge, som kommunen betaler den anbragte.

Trine Ørskov (S), formand for Børne- og familieudvalget, var ikke bekendt med praksis på området, men bad forvaltningen undersøge sagen.

Det viser sig, at Ringkøbing-Skjern har et arbejdsgrundlag, der siger, at hvis et anbragt barn eller ungt menneske under 18 år tjener over 2.000 kroner om måneden, kan socialrådgiveren anbefale, at en del eller hele beløbet bliver indsat på en konto til brug, når barnet/den unge fylder 18 år.

- Man kigger på hvert enkelt tilfælde, og hvis det vurderes, at der er mere at gøre med, end der er brug for, er anbefalingen, at man sætter pengene ind på en opsparing. Og jeg synes, det er vældig sympatisk at lære unge mennesker ikke at bruge det hele på én gang, men i stedet spare op. Det er en fornuftig praksis, siger Trine Ørskov.

Børne- og familieudvalget får på næste møde en orientering om praksis og så det ene tilfælde, hvor kommunen inddrog penge fra en anbragts løn. Trine Ørskov vil ikke udtale sig om omstændighederne i det særlige tilfælde.

- Så vil vi beslutte, om den nuværende praksis skal fortsætte. Selvfølgelig vil vi komme til at drøfte, om det giver mening at anbefale at spare penge op. Det forestiller jeg mig, at der er bred opbakning til, siger udvalgsformanden.