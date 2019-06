Kommune har besluttet at omgøre sin beslutning og alligevel forlænge sygedagpenge-perioden for dyrlæge Hilde-Kristin Reed Mogensen fra Tim.

Ringkøbing-Skjern: Dyrlæge Hilde-Kristin Reed Mogensen, der onsdag blev opereret for kræft, får forlænget sin sygedagpenge-periode.

Det meddeler Kristian Andersen, formand for beskæftigelsesudvalget, mandag eftermiddag.

- Man har administrativt besluttet at forlænge sygedagpengeperioden, så man får et overblik over hendes sygdom, så man kan træffe en ny afgørelse på den baggrund. Det glæder sig jeg mig over, siger Kristian Andersen (KD).

Hilde-Kristian Reed Mogensen fra Tim fik tirsdag i sidste uge brev om, at hun den 1. juni får frataget sine sygedagpenge og flyttes over i jobafklaring, hvor hun vil modtage en ydelse svarende til kontanthjælp. Onsdag fik hun fjernet sit venstre bryst og lymfekirtler og skal nu igennem seks ugers strålebehandling.

Hilde-Kristin Reed Mogensens historie affødte en shitstorm mod Ringkøbing-Skjern Kommune og tvang beskæftigelseschef Kim Ulv Christensen til at udsende en pressemeddelelse, hvori han forklarede, at der sandsynligvis er sket en "misforståelse i den konkrete sag".

Sagen ville blev undersøgt mandag, hvilket altså har resulteret i, at jobcenteret har ændret sin afgørelse og forlænget sygedagpengeperioden.

Det springende punkt i sagen er, om jobcentret har tolket loven forkert eller unødigt stramt. Loven giver nemlig jobcentret mulighed for at forlænge sygedagpengeperioden, hvis borgeren lider af en livstruende, alvorlig sygdom.

Ifølge Dagbladets oplysninger har jobcentret undersøgt, hvorfor sagsbehandleren stoppede Reed Mogensens sygedagpenge inden operationen og derved undlod at afvente en lægelig vurdering af hendes tilstand efter operationen.

Beskæftigelseschef Kim Ulv Christensen udtalte torsdag, at jobcenteret ikke af eget initiativ må vurdere, hvorvidt der er tale om livstruende, alvorlig sygdom i en sag, men alene må basere en afgørelse på de lægefaglige udtalelser, man modtager.

Kristian Andersen (KD) mener, at Hilde-sagen er et eksempel på, at enten er loven for stram, eller også har kommunen skønnet for stramt.

- Det vil vi også drøfte i beskæftigelsesudvalget og med vores folk. Det er vigtigt at hjælpe vores borgere. Der er ingen, der arbejder inden for dette områder, der ønsker at t gøre folks situation værre, men det er ikke nemt at manøvrere som sagsbehandler i dette område. Jeg kan ikke afgøre, om Reed Mogensen falder ind under forlængelsesmulighederne, det er ikke op til mig at agere sagsbehandler. Jeg er blot glad for, at hun får forlænget sygedagpengene, siger Kristian Andersen.

Det har ikke været muligt at træffe Hilde-Kristin Reed Mogensen for en kommentar.