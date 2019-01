Kommunen hjælper med at kvitte smøgerne: Succesraten er væsentligt højere, når man får hjælp

Når cigaretterne skal være fortid, kan man få hjælp til at stoppe hos Sundhedscenter Vest - og der er god grund til at vælge den løsning.

Ringkøbing-Skjern: Januar er højtid for at love sig selv at blive de dårlige vaner kvit. Men hvis nytårsforsættet lyder, at man én gang for alle vil droppe smøgerne, så kan der være god ide ikke bare at kaste sig ud i kampen alene. Det fortæller Trine Bloch Burmølle, udviklingskonsulent og rygestoprådgiver ved Sundhedscenter Vest.

- Uden at jeg har de helt nøjagtige tal, så er succesraten væsentligt højere, når man får hjælp, siger hun.

Rygestopforløbene hos sundhedscentret er gratis og kan tages enten som individuelle eller gruppeforløb. Det er dog sidstnævnte, der er mest populært, og det er ofte også det, der virker bedst, fortæller rygestoprådgiveren:

- Mange synes, der er rart, at der er nogen, der forstår dem, når man er på hold sammen. Det er altid forpligtende, når der er en aftale, og det er godt, at man har noget at blive holdt op på, siger Trine Bloch Burmølle.

- Jeg vil anbefale, at man ikke prøver selv, men tager fat i os eller kollega eller kammerat, der kan holde en op på rygestoppet.