Kommunen gør klar til to valg i rap

- Vi har jo hele tiden vidst, hvornår EU-valget skulle holdes, og vi har længe været klar over, at vi nærmede os et folketingsvalg, så noget har vi kunnet forberede. Men jeg kan nu ikke huske, at vi har holdt to valg så tæt på hinanden, siger hun.

Hun er sekretariatschef i Viden & Strategi ved Ringkøbing-Skjern Kommune, og det er hende, der har ansvaret for at styre forberedelsen af de to kommende valghandlinger - valget til EU-parlamentet 26. maj og folketingsvalget 5. juni.

Sikkerheden fylder mere, end den gjorde tidligere; valgstaben fra Ringkøbing-Skjern skal således senere på måneden til et møde på politigården i Holstebro, hvor der gives en orientering om dette aspekt af valget.

- Det er for eksempel ikke de samme borgere, der kan stemme til de to valg. Der er også forskellige deadlines, der skal overholdes. Og så er der det sikkerhedsmæssige, der er forskelligt, afhængigt af om det er EU-valget eller folketingsvalget, det drejer sig om.

- Lovgivningen er forskellig, og det er et stort arbejde at skulle sætte sig ind i alle detaljer - men det er nødvendigt, fastslår Jette Delfs Clausen.

Det, som giver udfordringer, er, at selv om mange ting ved de to valg er ens, er der også meget, der ikke er det.

- Vi prøver at få en aftale med dem, vi lejer hos ind hos, om, at vi kan lade materiellet blive stående til folketingsvalget, så vi slipper for at skulle køre to gange, siger Jette Delfs Clausen.

Men hvad skal der ske med al det material, der bruges i forbindelse med afvikling af et valg - stemmebokse, valgurner og meget andet? Skal det bare køres hjem i depot igen mellem de to valg?

De enkelte partier skal også finde valgtilforordnede, og dem skal der bruges mange af, fordi der holdes to valg på to forskellige dage.

- Vi ved ikke endnu, om det giver problemer. Det kan næppe undgås, at der er nogen, der ikke kan møde denne dag; skolerne er for eksempel lukket. Men heldigvis er der også mange, der synes, at det er vildt spændende at være med til at afvikle et valg, siger Jette Delfs Clausen.

Millionudgift

Men hvad koster det egentlig at afvikle et valg.

- Typisk mellem 1,2 og 1,3 millioner kroner pr. valg, siger Jette Delfs Clausen.

Selvfølgelig kunne man have sparet noget, hvis Lars Løkke Rasmussen havde valgt at afvikle folketingsvalget samme dag som EU-valget.

- Vi ville for eksempel have sparet udgifterne til at sende to sæt valgkort ud, og vi kunne også have sparet på forplejningen. Men trods alt ville vi ikke have kunnet halvere omkostningerne.

Lige nu har Jette Delfs Clausen og hendes stab travlt med at forberede annoncer og gøre klar til brevafstemning.

- Der bliver meget at se til. Det vil koste mange timer, og lørdage og søndage må også tages i brug. Men set med mine øjne er det vildt spændende at være med til. Det bliver jo ikke mindre spændende af, at lokale byrådsmedlemmer også stiller op til valget, siger hun.

- Jeg er nok noget af en valgnørd, tilføjer Jette Delfs Clausen med et smil.

- For sådan nogen som mig er det en spændende tid!