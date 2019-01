Derfor ringede svigerindens mand anonymt til kommunen og talte med en sagsbehandler og gjorde opmærksom på, at kvinden kunne lide af Münchhausen by proxy.

Hun fortalte, at hun havde en mistanke om, at børnene i Skjern-familien og specielt den yngste søn blev bevidst skadet af moren.

Oplysningen om, at kommunen skulle have fået en anonym underretning allerede i august 2014, kom frem i retten, da den tiltaltes tidligere svigerinde vidnede.

Professionelle folk

- Jeg har kigget i vores systemer og log og set, hvad der egentlig ligger. Når vi får anonyme underretninger, bliver de behandlet lige så seriøst, som de andre. Der bliver skrevet et notat, og er det på en konkret sag, bliver det sendt videre til sagsbehandleren. Og her kan vi ikke se, at vi har fået en underretning, og vores sagsbehandler kan heller ikke se noget. Det er nyt for medarbejderen, at der skulle have været noget. Vi kan ikke se noget i vores system, siger Claus Friis Lange.

Han betegner medarbejderne, der tager imod underretningerne, som "professionelle folk, der sidder i fronten og noterer sagerne ned og behandler dem seriøst".

Skjern-familien var i forvejen en sag hos kommunen, idet der typisk er ydet tabt arbejdsfortjeneste og hjælpemidler.

- Men der ligger ikke noget notat om en underretning på sagen, så oplysningen er ny for os, siger Friis Lange.

Det var en underretning fra lægerne om, at man mistænkte den 36-årige kvinde for at være skyld i sønnens blodmangel, der i 2017 fik kommunen til at anmelde sagen til politiet.

Antallet af underretninger til kommunen er i øvrigt stigende, og det er fra både professionelle aktører som læger, lærere og pædagoger, der har skærpet underretningspligt, og fra borgere.