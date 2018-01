Kommunen: Sæt dine visioner i vores bank

RINGKØBING-SKJERN: Har du gode ideer til og visioner om, hvordan vores fælles kommune skal udvikle sig?

Så kom med dem og sæt dem i visionsbanken, opfordrer borgmester Hans Østergaard (V).

I fire år har den samlende vision for kommunen heddet "Naturens Rige"; men nu vil det nyvalgte byråd kigge den efter i sømmene.

- Med et nyt byråd er det naturligt, at vi i fællesskab kigger på visionen og tager stilling til, hvordan vi ønsker at gå videre med den. Vi vil gerne inddrage borgere og forenings- og forretningslivets perspektiver i den proces, og jeg håber, at rigtig mange vil gribe den bold, siger Hans Østergaard.

7. februar er der planlagt et folkemøde på Vestjyllands Højskole i Velling, hvor politikerne fra det nyvalgte byråd møder borgerne.

I perioden 26. januar til 7. januar kan borgerne også indsende deres ideer, tanker og drømme for kommunens fremtid til visionsbanken.

Den finder man på kommunens hjemmeside, rksk.dk/visionsbanken.

Klikker man sig ind på den, bliver man mødt af spørgsmålet: "Hvad drømmer du om, at kommunen skal være om fire år?"

Det er først og fremmest de store visioner oppe fra helikopterperspektivet, kommunen ønsker, siger Hans Østergaard.

- Visionsbanken er ikke tænkt som et sted, hvor man kan indstille konkrete sager til drøftelse. Det, vi ønsker, er at høre om de store perspektiver, de vidtløftige drømme og de visionære ideer, som folk går rundt og funderer over, siger borgmesteren.