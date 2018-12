Kommunen: Ringkøbing-Skjern oplever en afmatning i erhvervslivet

Beskæftigelsesudvalget holder netop nu møde, hvor situationen lægges frem. Jobcenteret forsøger at holde ledighedstallene nede, men oplever at det er blevet sværere end hidtil.

Ringkøbing-Skjern: Det er ikke søde juletoner, der bliver slået an netop nu, hvor politikerne i beskæftigelsesudvalget holder møde.

Tværtimod lyder der dystre toner fra embedsmændene i kommunens beskæftigelsesafdeling, som på mødet giver politikerne et øjebliksbillede af situationen.

"Ringkøbing-Skjern oplever en afmatning i erhvervslivet, hvor der er knap så mange jobåbninger som tidligere. Samtidig opleves en manglende lyst fra arbejdsgivere til at stille op til jobmesser med stillingsopslag", hedder det fra beskæftigelsesafdelingen, der leverer flere eksempler.

Jobcenteret har i efteråret forsøgt at holde en matchdag, hvor ledige lokale akademikere og akademikere fra Aarhus skulle matches med stillinger fra virksomhederne. Arrangementet måtte aflyses på grund af for få deltagende virksomheder.

I september havde Jobcentret sammen med de øvrige kommuner i Vest Alliancen jobmesse for SOSU-området og hotel- og restaurationsbranchen.

"Trods en stor indsats fik vi ikke arbejdsgivere fra hotel- og restaurationsbranchen med fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Der var ikke den store efterspørgsel på arbejdskraft fra dem. Der var nogle enkelte plejehjemsledere med fra SOSU-området, men ikke med konkrete stillinger", forklarer beskæftigelsesafdelingen.

I november var der messe på chaufførområdet på Uddannelsescenter Holstebro, men trods en indsats fra arbejdsgiverorganisationerne, uddannelsescentret og Jobcentret lykkedes det ikke at få arbejdsgivere fra Ringkøbing-Skjern Kommune til at stille op, da de ikke havde ledige stillinger. Jobcentret fik en enkelt jobordre på en lærling, som forsøges besat med interne kandidater.

Ledighedstallene på de forsikrede er efter lang tids succes desværre stigende, konstaterer beskæftigelsesafdelingen, der har fået indmeldt større fyringer og arbejdsfordelinger, som påvirker ledighedstallene kraftigt.

For øjeblikket har Jobcentret varsling fra Vestas på 68 personer, hvoraf de 40 er bosat i Ringkøbing-Skjern Kommune og 28 i andre kommuner.

"Funktionærerne er ikke ledige endnu, men kommer først i det nye år. Der er modtaget varslingsmidler, så vi kan lave en ekstra indsats for denne gruppe", hedder det.

Foruden fyringerne er der et par store arbejdsfordelinger.

"Vestas har en fordeling i gang nu, som begyndte den 19. november 2018 og for hovedparten varer til den 1. februar 2019. Fordelingen omfatter 292 personer. 115 af disse er på almindelig arbejdsfordeling. 62 er fra Ringkøbing-Skjern Kommune og 53 fra andre kommuner. 177 er på uddannelsesfordeling", fortæller beskæftigelsesafdelingen.

"Også en anden i virksomhed i kommunen har varslet en fordeling med start den 3. december og 13 uger frem. Denne varsling omfatter 58 personer hvoraf 42 er fra Ringkøbing-Skjern Kommune", oplyses det.

Der er dog et enkelt lyspunkt.

Jobcentret har været i kontakt med Gældsstyrelsen, som forventer at skulle ansætte cirka 50 personer mere i løbet af 2019. Her forsøger Jobcentret at opkvalificere egne ledige, så de er klar til at kunne varetage disse job.

Konklusionen over for politikerne er derfor alvorlig:

"Jobcentret forsøger at holde ledighedstallene nede, men oplever at det er blevet sværere end hidtil."

Dagbladet følger historien.