Kommuneformand er fortrøstningsfuld over for Ellemann og Eva Kjer

Ringkøbing-Skjern: Skuffelsen over Esben Lunde Larsens farvel sidder stadig i Venstres kommuneformand Hans Chr. Tylvad, Hanning, onsdag formiddag, da Jakob Ellemann-Jensen (V) er præsenteret som ny miljø- og fødevareminister.

- Jeg er ked af, at Esben træder tilbage, men har fuld respekt for, at han efter 13 år vil noget andet, uden at vi ved, hvad det er. Jeg håber, at den nye minister vil følge op på linjen, som Esben har lagt, og som ligger i regeringsgrundlaget. Landbrugspakken er jo næsten implementeret hundrede procent, og så ligger der nogle ting i forlængelse, som man arbejder videre med, siger Hans Chr. Tylvad.

Han betegner Esben Lunde Larsen som en god mand for landbruget, og som en minister, der også tog beslutninger til fordel for natur, miljø, og biodiversitet og dyrevelfærd.

Jakob Ellemann-Jensen er jo søn af Uffe Ellemann-Jensen, som trak Venstre væk fra den rene landbrugsprofil og ind til byvælgerne. Er Jakob Ellemann-Jensen den oplagte mand for landbruget?

- Han har nok god indsigt i landbrugets forhold. Ikke alle ministre i de sidste årtier har haft baggrund i landbruget, men alligevel har de gjort det godt, efter de har sat sig ind i stoffet. Så jeg er fortrøstningsfuld over, at en by-venstremand også kan træffe gode beslutninger for landbruget. Og vi skal også huske, at Esben Lunde også tænkte på dyrevelfærd, natur og biodiversitet, som betyder noget for Venstres by-vælgere, siger Hans Chr. Tylvad.

Hans Chr. Tylvad forventer, at den nye fiskeriminister Eva Kjer Hansen finder en løsning på fiskeriets store udfordring, nemlig Brexit-situationen.

- Fiskerne står til at miste et stort fiskefarvand, så det er en stor opgave, der ligger foran hende det næste års tid. Det gælder om at få forhandlet de bedst mulige betingelser hjem til Danmark, siger Venstre-formanden.