Venstres kommuneformand er overbevist om, at han har opbakning fra sit bagland til kravet om at Lars Løkke og Kristian Jensen skal trække sig fra deres poster.

Ringkøbing-Skjern: Det gav genlyd da Venstres kommuneforeningsformænd tirsdag bad Venstres formand og næstformand til at gå.

Nu er kommuneformand i Ringkøbing-Skjern, Hans Christian Tylvad, klar til at uddybe, hvorfor han står fast på kravet om en ny ledelse.

- Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen har haft tiden siden 2014 til at få formandskabet og samarbejdet mellem dem til at køre. Det er aldrig lykkedes. Løkke må indse, at han er nødt til at finde et andet job, og den tid er kommet nu. Han har tabt regeringsmagten. Godt nok lykkedes det, at vinde nogle af de tabte mandater fra forrige valg tilbage, men der er brug for en ny ledelse, siger Tylvad.

Han er overbevist om, at han har opbakning fra sit bagland i Ringkøbing-Skjern. Det betyder også, at han forventer at de godt 20 delegerede, som Ringkøbing-Skjern sender til det kommende landsmøde, holder fast i kravet om en ny ledelse.

- Jeg hører ingen sige andet, siger kommuneformanden.

Tirsdag fastslog Lars Løkke Rasmussen selv, at han går efter at blive genvalgt som formand på et fremrykket landsmøde, at det jo ikke er kommuneformændene alene, men 800 delegere, som deltager i afstemningen, og at han ikke ser nogen modkandidater.

Det sidste skal der nok komme, mener Tylvad, der dog ikke selv vil sætte navn på sine favoritter til formands- og næstformandsposten.

Venstrenestor Claus Hjort Frederiksen har netop været ude og opfordre jer til at stoppe mobberiet af Lars Løkke Rasmussen, hvad siger du til det?

- Det er ham selv, der mobber. Vi siger, at vi mener, at tiden er inde til et formandsskifte. Når Løkke ikke selv kan se det, er vi nødt til at fortælle ham det direkte, siger Hans Christian Tylvad.