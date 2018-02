Kommunalt nej til Rema 1000

Administrationen mener, at det vil ødelægge bymidten med et supermarked ved Ringvejen i Skjern.

Skjern: Den kommunale administration vender tommelfingeren nedad, når det gælder en ny Rema 1000 på grunden mellem Farverivej og Østergade ud mod Ringvejen i Skjern.

Det fremgår af den dagsorden, som er klar til teknik- og miljøudvalgets kommende møde på tirsdag.

Administrationen peger på, at kommunes strategi er at styrke bymidterne i centerbyerne, blandt andet i Skjern. Begrundelsen er, at det vil styrke bosætningen, erhvervsudviklingen og turismen. Store dagligvarebutikker skal være med til at trække kunder ind til de øvrige butikker i bymidten.

En dagligvarebutik ved Ringvejen vil medføre omsætningsnedgang hos den eksisterende detailhandel og have negative konsekvenser for butikkerne i bymidten og for de øvrige butikker i Skjern og opland, påpeger administrationen.

Omsætningsnedgangen for Fakta og Superbrugsen vil være på cirka seks procent, mens Netto, Lidl og Aldi vil få en nedgang på knap 20 procent. Dagligvarebutikkerne i de omkringliggende landsbyer vil få en nedgang på mellem fire og syv procent. Hele bymidten vil få en omsætningsnedgang på mellem tre og fem procent.

Bymidten i Skjern er i forvejen blevet svækket, fordi butikker som Netto, Aldi og Lidl er blevet placeret langs indfaldsvejene udenfor bymidten. Derfor bør der ikke placeres yderligere dagligvarebutikker udenfor bymidten. Derfor bør politikerne sige nej til ansøgningen, anbefaler administrationen.

Hvis politikerne alligevel siger ja til ansøgningen, foreslår administrationen, at planlægningen skal ske for ansøgers egen regning og risiko. Det gælder både omkostninger til projektering og etablering af alle anlæg til de to butikker, herunder vejanlæg, så kommunen ikke får udgifter.

Den første politiske behandling finder sted på teknik- og miljøudvalgets møde tirsdag den 27. februar.