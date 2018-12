Kommunale vandhuller skal renses

Fire vandhuller, to i Tarm og to i Ringkøbing, trænger alvorligt til en omgang oprensning; det vil koste mellem 30.000 og 140.000 kroner pr. vandhul.

RINGKØBING-SKJERN: To vandhuller i Tarm og to i Ringkøbing står over for en større oprensning.

Det drejer sig om vandhullerne ved Gadegårdsvej og Sandgårdsvej i Tarm og ved Ringkøbing Skole og ved Holstebrovej i Ringkøbing.

Vandhullerne har det til fælles, at de ligger på arealer, der ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune. Den type vandhuller er der 17 af i kommunen. Dertil kommer nogle regnvandsbassiner, men de bruges og passes af Ringkøbing-Skjern Forsyning.

Tre af de 17 vandhuller bliver vedligeholdt af lokale borgere eller foreninger, og fem af de 17 er tidligere blevet oprenset af kommunen.

Nu har forvaltningen været ude for at kigge på de resterende vandhuller, der er blevet vurderet, dels efter deres rekreative værdi, dels hvor stor betydning, de har som levested for planter og dyr.

Inspektionen førte til, at man altså vurderede, at fire af vandhullerne kræver en oprensning. Prisen for arbejdets udførelse vurderes at være mellem 30.000 og 140.000 kroner pr. vandhul.

I fremtiden ønsker kommunen dog at undgå at skulle betale for oprensningen, hvilket den rent faktisk ikke er forpligtet til i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Teknik- og miljøudvalget har netop behandlet sagen, og har besluttet, at når tre af de andre vandhuller allerede vedligeholdes af lokale kræfter, vil der i forbindelse med kommunens oprensning af de fire vandhuller i Tarm og Ringkøbing blive stillet krav om, at lokale kræfter i fremtiden overtager vedligeholdelsen.