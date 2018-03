Kommunal udligning: Million-lussing ændret til lille gevinst

Ringkøbing-Skjern: Det så sort ud for Ringkøbing-Skjern, da det for en måned siden kom frem, at Ringkøbing-Skjern ville miste op mod 16 millioner kroner med en ny kommunal udligningsordning, hvis et oplæg til den nye fordeling af pengene mellem landets rige og fattige kommuner blev vedtaget.

Nu tyder alt på, at der er penge på vej til Ringkøbing-Skjern. Ifølge Jyllands-Posten er regeringen nemlig klar til at hjælpe borgerlige kommuner med millioner.

Et hidtil hemmeligholdt regeringsudspil viser blandt andet, at Ringkøbing-Skjern står til at modtage 3,6 millioner kroner ekstra om året i kommunal udligning. Det svarer i runde tal til løn og pension til knap otte folkeskolelærere.

- Det ser umiddelbart ud til, at der har været en større lydhørhed over for argumenterne fra de kommuner, hvis borgmestre har samme partifarve som regeringsparterne, siger professor Kurt Houlberg fra VIVE til Jyllands-Posten.

Borgmester Hans Østergaard (V) var da også overrasket over, at Ringkøbing-Skjern stod til at miste mange millioner kroner.

- Jeg havde ikke forventet, at en ny ordning ville få kommunekassen til at bugne, men at vi står til at miste penge, havde jeg bestemt heller ikke regnet med. Jeg er da noget overrasket over, at vi faktisk står til at skulle aflevere mange penge til vores naboer i både Herning og Holstebro, sagde han for en måned siden.

Det har ikke været muligt at træffe hans Østergaard for en kommentar til regeringens nye tal.

Herning står fortsat til en gevinst med godt 23 millioner kroner ekstra om året med en ny udligningsordning, mens Holstebro har udsigt til 3,5 millioner ekstra.