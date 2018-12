Kommunal regning for tabt bredbånds-retssag vokser

Ringkøbing-Skjern: Teleanalytiker John Strand tøver ikke med at kalde det en dummebøde, at Ringkøbing-Skjern Kommune sidder tilbage med en millionregning efter at have tabt den retssag, man havde anlagt mod en af sine rådgivere i forbindelse med det kuldsejlede bredbåndsudbud.

En aktindsigt viser, at regningen for sagsanlægget løber op i 1,4 millioner kroner. Penge, der er gået til at betale sagens omkostninger på 250.000 kroner, en retsafgift på næsten 55.000 kroner og advokatsalær til Bech Bruun i forbindelse med selve retssagen på næsten 1,2 millioner kroner.

Den samlede advokatregning i forbindelse med sagen er dog langt højere. Ringkøbing-Skjern Kommune forsøgte i forbindelse med sagen at få erstatning på 4,5 millioner kroner på de udgifter, som sagen har påført kommunen.

Heraf opgjorde kommunen selv, at de har brugt i alt 3,6 millioner kroner på juridisk assistance fra københavnerfirmaet. Oveni skal lægges de otte millioner, som kommunen indgik forlig om at betale til Eniig for den brudte bredbåndskontrakt.

Det er i øvrigt ikke besluttet, om kommunen vil anke den tabte retssag mod rådgiveren. Advokaten, der førte sagen, har nemlig ikke haft lejlighed til at foretage den juridiske vurdering, som politikerne skal forholde sig til.