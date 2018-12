Kommunal gaveregn bestemmes af chefen

Det er ikke kun de privatansatte, som kan se frem til en julegave fra chefen. Også i Ringøbing-Skjern Kommune vanker der gaver til mange af de ansatte.

Ifølge kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen er det dog op til de enkelte chefer, om medarbejderne skal have en kommunal julegave.

Den mulighed benytter Jakob Agerbo, der er skoleleder i Stauning og konsitueret skoleleder på Lem Stationsskole, sig af. I Stauning har gaven tidligere bestået af en fælles oplevelse - for eksempel en koncertbillet med spisning. I år har medarbejderne fået lov til at vælge fra en gaveportal. De ansatte på skolen i Lem kan se frem til en julekurv.

Grethe Madsen, der er fællestillidsmand for de FOA-ansatte i kommunen, har allerede fået en lille spiselig julehilsen fra sin chef. Den er hun glad for, fordi den viser, at hendes arbejde bliver påskønnet.

- Jeg forventer ikke de store gaver, som man får i nogle private virksomheder. Det er jo skatteborgernes penge, der bliver forvaltet her. Derfor skal der være en rimelighed i alting. Men en påskønnelse tror jeg, alle vil sætte pris på, siger fællestillidsmanden

Skulle kommunens leverandører sende en æske chokolade til nogle af de ansatte som tak for godt samarbejde, så bliver den ikke sendt tilbage, sådan som man har i år har valgt at gøre i for eksempel Struer Kommune. Godterne vil derimod blive delt på kontoret eller i afdelingen.

Leverandørgaver der dog ikke noget, kommunen vælter sig i.

- Det er ikke noget, der fylder noget særligt. Og derfor løses det med, at chokolade og lignende deles, lyder det fra kommunaldirektøren.