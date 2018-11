Kom til minihøjskole om Israel

Rækker Mølle: Fredag 23. november er der igen minihøjskole på Rækker Mølle Skolen, Tylvadvej 2. Alle er velkomne til at være med. Denne gang går turen blandt andet til Jerusalem.

Jens Erik Rasmussen fra Silkeborg kommer og fortæller om arbejdet med at hjælpe de fattige i Jerusalem. Han er koordinator for en del af det hjælpearbejde, som udføres gennem organisationen "Ordet og Israel". Det er en kristen bevægelse, som ønsker, at kristne får Bibelens syn på Israel, og at jøder må få Bibelens syn på Jesus som Messias.

Hvis du er nogenlunde fiks på fingrene, kan du komme til Jerusalem og være med til at renovere lejligheder og alt muligt andet praktisk i nogle uger. På den måde får du mulighed for at "komme om bagved" i Jerusalem og samtidig kan man lære dette besynderlige land at kende.

Efter turen til Jerusalem skal vi en tur på heden med fortællekonen Ruth Dein. Hun er opvokset ikke så langt fra Jeppe Åkjærs fødehjem, og hun fortæller på sit modermål, fjandbomål.