Bork Havn: Kampklare vikinger kommer til krigerdage i bededagsferien 17. og 18. maj på Bork Vikingehavn. Her kan du opleve, hvordan de øver teknikker og kæmper mod hinanden for at vinde det prestigefyldte Bork-Spyd - vandrepokalen, der gives tilvinderen af krigerdagene.

Oplev et vikingeskib

Selvom de fleste tænker på store slag, drabelige kampe og kæmpe vikingekrigere, når de tænker på vikingetiden, så var størstedelen af vikingerne bønder, og når mændene var på togt, så var det kvinderne, der sørgede for, at livet gik videre derhjemme. Når du besøger Bork Vikingehavn til krigerdage, kan du også besøge de vikingefamilier, der er flyttet ind i husene. Se, hvordan de laver mad, arbejder med tekstiler og læder og meget mere.For de mindste er der også mulighed for selv at kæmpe som en viking. Krigerskole er for børn mellem seks og ni år. Her kan børnene kæmpe mod hinanden med træsværd og lære, hvordan de skal holde skjoldet for at beskytte sig bedst muligt. Børnene fårogså mulighed for at få smurt stemmebåndene, når de skal lære at brøle, så de kan skræmme fjenden. Børnene kan også prøve at skyde med bue begge dage. Ungerne kan også sejle de små skibe i kanalen og gå om bord på et rigtigt vikingeskib.