Kom tæt på naturen på Lønborg Hede

Lønborg: Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening inviterer søndag 8. september til Naturens Dag på Lønborg Hede. Her vil der være masser af aktiviteter fra kl. 10 på Mergelgravene på Bjerregårdsvej.

- Her vil børn og forældre blandt andet kunne hjælpe hinanden med at lave en fiskestang og prøve den af i mergelgravene, og hvis vejrforholdene er til det, vil der blive tændt bål, så der er mulighed for at bage et snobrød eller grille en pølse. Der vil også kunne brygges en kop kaffe, siger Steffi Ibsch fra Lønborg Hedelaugets bestyrelse i en pressemeddelelse.

Dagen byder også gåture omkring mergelgravene og guidede ture ud i Ib's Have, hvorfra man kan være heldig at se både traner og krondyr.

- Både Friluftsrådet og vi håber, at både voksne og børn vil kigge ud til os og nyde dagen. Det vil være en god idé at tage madkurven med. Tag eventuelt en stol med, da der kan være optaget ved Naturstyrelsens borde og bænke, siger Steffi Ibsch.