Kom og mød julemanden

Den travle julemand når både at komme til Skjern og Ringkøbing.

Ringkøbing-Skjern: Den magiske julemand kan sagtens være flere steder på en gang. For eksempel skal han i morgen både tænde juletræ i Ringkøbing og i Skjern.

I Skjern bliver Julemanden vækket klokken 16.00 ved Vindmøllen i Skjern. For som ethvert barn i Skjern ved, så sover Julemanden i vindmøllen hele året, indtil han bliver vækket af de råbende børn. Derefter er der optog ned til det store juletræ på Pakhuspladsen.

Ringkøbing-Skjern Museum indbyder i år til julehygge på vindmøllen allerede fra klokken 14.00. Her vil julenisser være klar til at hygge med børn og forældre med juleklip, julemusik og julegodter.

Også i Ringkøbing kommer Julemanden forbi på fredag for at tænde det store juletræ på Torvet. Julemanden kommer klokken 16.30 i hestevogn til havnen og vil så gå i optog op gennem V. Strandgade til Torvet. Her vil han deltage i årets nissespil på scenen, inden juletræet tændes klokken 17.15.

Allerede fra klokken 14.00 er der julemarked på Torvet.