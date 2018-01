Kom og hør en mundtlig fortælling

Skjern: Onsdag den 24. januar klokken 13 er der Fortællingens Dag på biblioteket i Skjern. Arrangementet er lagt på Evald Tang Christensens fødselsdag for at hædre manden der vandrede sine støvler tynde i sit lange vedholdende arbejde med at samle eventyr, historier, viser, sagn, folketro og meget andet i hele Danmark - inden de blev glemt.

Danmarks store folkemindesamler blev født i Nørre Bjert ved Kolding. Han voksede op i Brandstrup ved Viborg og blev 23 år gammel lærer ved Gjellerup Skole ved Herning. Her i de jyske hedeegne vest for Kolding, rundt om Viborg og rundt om Herning - stort set de senere Vejle, Viborg og Ringkøbing Amter - travede han rundt i årevis for at opsøge folk der kunne fortælle de gamle historier, eller synge de gamle viser. I 1871 udgav Evald Tang Christensen "Jydske Folkeviser og Toner samlede af Folkemunde" på 400 sider. Siden blev det til 2500 indsamlede eventyr, 15.000 sagn, 3000 viser og omkring 1000 melodier og et utal af optegnelser af børnerim, remser og lege.