Kom og hep på os: Vi har brug for opbakning i Holmsland GogU

1) Kvindelig superhelt

Jeg er et af de mange mennesker over hele verden, der snart har bidt sine negle helt ned i spænding over den sidste Avengers-film, der kommer i biograferne fra slutningen af april. Avengers-filmene handler om Marvels superhelte og deres kamp for at redde verden. Den sidste Avengers-film sluttede ret overraskende med, at det lykkedes Thanos at udslette halvdelen af jordens befolkning (ups, spoiler alert).

Så for at give mine hårdtprøvede negle en pause tror jeg, at jeg skal en tur i biografen. Lige nu viser Ringkøbing Biograf filmen Captain Marvel. Hun er ikke tidligere blevet introduceret i Marvels filmunivers, men vi ved allerede på nuværende tidspunkt, at hun dukker op i den sidste Avengers-film. Så derfor (og fordi Marvel-filmene ofte hænger sammen) er Captain Marvel den perfekte optakt til Avengers: Endgame.