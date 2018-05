Kom med på tidsrejse på Bundsbæk Mølle

SKJERN: Søndag 27. maj inviterer Bundsbæk Mølle til sortkrudstdag.

Her kan man komme med på en sand tidsrejse tilbage til omkring år 1900 og se på gamle våben og håndværk.

For eksempel vil en soldat demonstrere forskelige våben, og en møller, en smed, en bager og en rakker er også i gang med at vise datidens hverdagssysler.

Man kan også smage på datidens soldatermad og se nærmere på betingelserne for at være i militæret dengang. Det var ikke for børn!

Heldigvis er der også mulighed for at få nerverne lidt i ro, hvis det bliver for meget med sortkrudt og lazaret-scener. De hyggelige gamle møllestuer er nemlig åbne for servering af en kop kaffe og et stykke kage.

Sortkrudtsdagen finder sted mellem klokken 11.00 og 16.00. Entreen er på 70 kroner for voksne. Børn kommer gratis ind. /exp