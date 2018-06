Kom med indenfor i Skjerns nye fantasi-hus

I Gentænkt Skjern drømmer man om et nyt ungdomshus, og nu kan eleverne selv være med til at præge huset og gå rundt i det gennem Virtual Reality. Foto: Jørgen Kirk.

I Skjern drømmer man fra flere sider om et nyt ungdomshus, og nu kan du komme en tur med indenfor i huset, der har det lille forbehold, at det ikke eksisterer.

Skjern: Døren står på klem ind til et hus, hvor man ikke rigtig ved, hvad venter. Træder man indenfor, bliver man mødt af en lang gang med døre på begge sider, og bag den ene gemmer der sig et rum med en bar, hyggelige stole og stort vindueparti. Mest af alt minder det om en lounge. Vi er trådt inden for i Skjerns nye ungdomshus - eller er vi? I virkeligheden står vi nemlig på biblioteket på Kirkeskolen i Skjern. Her har unge Niklas Elowsson skabt fundamentet til det, der kan blive Skjerns nye ungdomshus, og at vi kan gå inde i det gøres muligt med briller og Virtual Reality. Projektet er dog ikke kun fantasi. Det er en del af "Gentænkt Skjern", der skal skabe liv i byen, og her kan et nyt ungdomshus blive guld værd: - Vi voksne har jo Innovest, hvor vi kan mødes. Der skal også være et sted til de unge, og et nyt ungdomshus kan være et godt sted for de unge at mødes, være innovative og bare slappe af sammen, siger Mads Reenberg, der er lærer og arbejder med Virtual Reality på Kirkeskolen.

Skjern Ungdomshus Det nye ungdomshus i Skjern er blandt de idéer, der skal skabe mere liv i byen. Konceptet hedder Gentænkt Skjern, og idéen og rundturen på Kirkeskolen er blandt mange muligheder i området.Hovedpersonerne bag det nye hus er Mads Reenberg, Niklas Elowsson, Lise Juhl Hansen, Anette Skyttegaard og Martine Brumsbjerg.



Der er ikke nogen tidshorisont for det nye hus, der foreløbig kun kan opleves i den virtuelle verden, men som er åbent for alle interesserede og nye idéer.

Biograf og legeplads Tilbage i den lange gang kommer en trappe til syne. Går man op af den, er vejen banet ind til et rum, hvor skrigende røde biografsæder møder øjet. Kigger man lidt rundt herinde, er det let at forestille sig unge slappe af og se film sammen. I rummet overfor er der et kontormiljø, hvor der kan arbejdes med idéer og spændende tanker. Men hvad siger de unge til idéen om et ungdomshus i Skjern. - Vi vil gerne skabe et miljø, hvor man kan samles, hygge sig og blive inspireret af hinanden. Her kan man få et miljø, der kan samle masser af unge, og essensen ved det bliver at sidde og hygge sig og være sammen, siger Formand for Ungerådet Martine Brumsbjerg. Formanden glæder sig over, at det gennem Virtual Reality er muligt allerede nu at gå rundt i huset: - Det er mega svært at forestille sig noget konkret, hvis det bare er på skrift. Det her kan være rigtig godt for de unge, der kan være med til at præge tingene og se dem med egne øjne, lyder det.

Unges præg Turen går tilbage ned ad trappen og udenfor i området omkring ungdomshuset. - Derhenne er der en bane med forhindringer, siger Niklas Elowsson, der guider os hen til endnu et samlested, der formodes at kunne samle en del af områdets unge. Noget som netop de unge selv har skabt, og det kan man fortsat gøre: - Håbet er, at de unge kommer herind og går igennem huset og selv kommer med input. Så kan vi hele tiden bygge etager på det, inden vi kan samle idéerne og vurdere, hvordan det perfekte ungdomshus skal se ud, fortæller byrådspolitiker og medlem af Videnudvalget Lise Juhl Hansen (V). Turen rundt i og omkring huset har skabt et hav af billeder på, hvordan fremtiden kan blive i Skjern, men er det egentlig realistisk, at huset kommer til byen - i virkeligheden? - Lige nu er vi i den tidlige fase, hvor der er masser af idéer. Vi skal have de unge til selv at forme deres idéer, og det bliver lettere at forstå, når du ser det med egne øjne. Om det er realistisk kommer an på, hvor vi havner i køen. Det her er vores bud i Gentænkt Skjern-konceptet, og så skal der skaffes nogle penge, så vi kan skabe et godt sted for de unge. Vores tanker er, at alt er muligt, udtaler Lise Juhl Hansen.