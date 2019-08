Kom med i en ny læsekreds på biblioteket

Tarm: Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne starter en ny læsekreds op på Tarm Bibliotek. Der er opstartsmøde på biblioteket mandag 9. september fra klokken 17.00 til 18.00. Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne hjælper i øjeblikket godt 80 læsekredse med at skaffe bøger, så det er en populær fritidsbeskæftigelse, det her med at mødes og diskutere litteratur med andre. Har man meget travlt, eller er man ikke ret læsende, men har man alligevel lyst til at mødes med andre og diskutere snakke om læseoplevelsen, så kan man deltage i et tilbud, der hedder Guidet Fælleslæsning. Det foregår på en anden måde end en klassisk læsekreds, og man kan høre meget mere om på de to opstartsmøder, eller man kan kontakte Dorthe Rosenkjær på telefon 9974 2601. /cak