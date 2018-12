Kørsel uden kørekort

Adskillige unge mænd stoppet for at køre bil i frakendelsestiden.

RINGKØBING-SKJERN: Politiet stoppede hen over julen adskillige unge mænd for at køre bil, selv om de var frakendt kørekortet.

Fredag 20.15 stoppede man en 31-årig mand fra Tarm på Åboulevarden; der var mistanke om narkokørsel, han havde 1,38 gram MDMA-narko på sig, og desuden var han frakendt føreretten.

Lørdag eftermiddag stoppede politiet en 39-årig mand i V. Kvarterej i Tarm, mistænkt for spirituskørsel; han kørte desuden bil i frakendelsesperioden.

Mandag blev en 25-årig mand fra Rindum stoppet for at køre bil i frakendelsestiden, og klokken 01.20 søndag var det en 29-årig fra Tarm, der blev stoppet på Storegade; også han kørte bil, selv om han ikke måtte.

Juleaftensdag lidt før middag stoppede politiet en 30-årig fra Holsted i Skjern; narkometret gav udslag, og desuden viste det sig, at han inden for de sidste tre år fem gange var blevet stoppet for kørsel i frakendelsesperioden.

Politiet beslaglagde derefter hans bil.

Endelig blev en 32-årig mand fra Struer søndag stoppet på Hovervej i Hee for at køre bil i frakendelsesperioden.