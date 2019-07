Kølig dansk sommer giver udsigt til højere udbytte - men lavere priser

Mangelen på sommervarme har været godt for kornavlen. Vurderet ud fra, hvordan afgrøderne netop nu ser ud, lyder vurderingen, at de vestjyske landmænd har en udbytterig høst i udsigt - medmindre man er majsavler.

- Vinterbyggen er en mindre del af det samlede kornareal. Men høsten af de større afgrøder som vårbyg og vinterhvede, vil jeg vurdere, går i gang i anden uge af august. Selvfølgelig afhængig af vejr og vind, siger Karsten Jensen som forklarer, at man for år tilbage har oplevet at måtte lade en stor del af kornet blive på marken, fordi det regnede en hel måned i træk.

- Man kan sige, at for folk og fæ har sommeren måske været ret ordinær, men det har været supergodt for stort set alle afgrøder - undtagen majs. Det har været blandingsvejr og ikke alt for varmt. Det gør, at vores frø og kornafgrøder har rigtig god tid til at lave en fin kernedannelse. De bliver ikke stresset og tvangsmodnet af høje temperaturer og mangel på vand ligesom sidste år, siger Karsten Jensen.

Det vurderer planterådgiver i Landboforeningen Vestjysk, Karsten Jensen. Derfor er de første landmænd gået i gang med at høste vinterbyggen, og flere forventes at følge trop i løbet af ugen, såfremt prognosen om tørvejr holder stik. De har nydt godt af en dansk sommer, som ellers næppe går over i historiebøgerne på grund af vejret.

Det er en nyhed, der internt i branchen kan være både god og dårlig: God, hvis man som landmand har brug for mere korn, end man selv kan avle, men mindre god for de landmænd, der lever af planteavl.

Det er ikke kun i Danmark, man har udsigt til en god kornhøst. Også på globalt plan er der gode takter at spore, og med et globalt marked sætter det sine spor på kornpriserne.

Malurt i bægeret

Selvom kornet altså trives, så er det ikke alle landmænd, der har lige stor gavn af en forkølet sommer. Særligt for kvægbrugene er majsen vigtig. Men den afgrøde ser mindre prangende ud for tiden.

- Det er sjældent noget, der er så godt, at det ikke er skidt for et eller andet. Den her lidt kedelig, kølige og solfattige sommer har været til gavn for det meste, men til ugunst for majsen. Majsmarkerne mangler sol og varme, så de er bagud med deres udvikling, lyder det fra Karsten Jensen.

- Majsen kan nå det meste af sin udvikling, men det mangler en varmere temperatur og mere solskin for at give et ordentligt udbytte. Men den er ramt af, at vi har en ret ordinær dansk sommer i år, siger han.