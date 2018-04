Køerne danser foråret ind i Ejstrup

EJSTRUP: Foråret er på vej, og rundt omkring i staldene tripper køerne utålmodigt efter at komme ud under åben himmel. Dog skal der ikke gå mange dage endnu, for den 15. april er det tid til den årlige forårsdans for køer hos mange mælkeproducenter. I Ejstrup lukker Margit og Ernst Kristensen deres økologiske køer på græs klokken 12, og alle, der gerne vil se køernes begejstring, er meget velkomne på gården, der ligger på Skovvejen 1.

Der er åbent hus på gården mellem klokken 10 og 14. Her kan man også få en smagsprøve på landlivet på flere fronter. Man kan komme helt tæt på dyrene ved at klappe en kalv, eller prøve at malke en ko, ligesom man kan prøve at kærne smør. Der er også mulighed for ridning og traktorkørekort, og meget andet spændende vil være at opleve på gården. Arla har leveret smagsprøver til gæsterne og spejderne står med varm kakao.

Gæsterne er velkomne til at medbring eget kød til en tændt grill eller tage madpakken med. Mælken til maden har Arla leveret.