Købmand Brian Pedersen i Ådum markerede forleden fem års fødselsdag som købmand

Ådum: For fem år siden kom Brian Pedersen til Ådum. Han overtog den daglige ledelse af købmandsbutikken, og det blev fejret fredag.

Brian Pedersenn gør en stor indsats for butikken på alle ugens syv åbningsdage. Desuden bruger han de lejligheder, der er til fejring og fest. De fem år blev således markeret fredag med fordelagtige indkøb.

Brian og bestyrelsen sørgede for, at det blev en festdag. De bød på kaffe og rundstykker i et par formiddagstimer, og kunderne hyggede sig ved bordene. Eftermiddagskaffe og kage blev nydt af flere gæster. Et festligt indslag var børnehavebørnenes besøg om formiddagen med den succes, at Premier Is bamsen, Nanok, stod klar til at hilse på alle. Børnene kvitterede med et par sange, inden turen gik tilbage.