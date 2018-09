Kobbertyv snuppet af politihund

TARM/VIDEBÆK: En politihund var natten til fredag på arbejde på Østermarksvej i Tarm. Her har Energinet hjemme, og årsagen til hundens besøg var, at alarmen gik kl. 02.15. Samtidig viste videoovervågningen, at en mand var på pladsen uden at have tilladelse. Politihunden og dens fører fandt først en bil og kort efter bilens ejer, som er en 59-årig mand fra Herning. I bilen fandt politiet stjålet kobberkabel, og derfor har manden tilbragt natten på politistationen i Ringkøbing. Han vil i dag blive afhørt om nattens hændelser, ligesom politiet sikkert har spørgsmål om et lignende indbrud hos Energinet i Videbæk forleden nat, hvor der også blevet stjålet kobberkabel.