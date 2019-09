Knud og Knud var auktionsledere

Ådum: Knud og Knud sørgede for 37. gang til Husholdningsforeningens høstmarked for god afsætning på alt, hvad der var lagt ud på det lange bord midt i salen i Ådum Forsamlingshus

De godt 30 deltagere, som havde haft tingene med, bød og købte med stor interesse. Det var da også et imponerende bord, som var fyldt med fristende tilbud. I løbet af halvanden time afviklede Knud Mogensen og Knud Johst auktionen Med lune bemærkninger skabte de en god stemning, mens de gik en tur rundt, så alle kunne se tilbuddet, de var klar med.

Udvalget var stort. Ikke mindst var der mange gode frembringelser fra haven. Det kunne ind imellem være en hård tjans, når et enormt græskar skulle bæres rundt for at blive taget i øjesyn!

Heldigvis var der flest "lette" tilbud som grøntsager, blomsterdekorationer, syltetøj, bagværk og træskærerarbejder med mere. Alt blev solgt, og omsætningen beløb sig til 2500 kroner.

Aftenen sluttede med et velsmagende traktement og udlodning af borddekorationer. Formand Tove Christensen takkede for en god aften og ikke mindst de trofaste auktionariusser.

/Bodil