Knivstikkeri i Ådum: Fuld mand stak sin kammerat

På adressen kunne det konstateres, at beboeren, en 49-årig mand, havde fået overfladiske rids og stikmærker. Han forklarede, at en bekendt, en 55-årig mand, der også bor i området, havde pådraget ham dem, efter de var blevet uvenner.

Ådum: Et selskab mellem to bekendte endte på en yderst kedelig måde mandag, da en gæst valgte at trække en kniv mod den vært, som han var på besøg hos.

Sov hos politiet

Politiet havde således ikke store vanskeligheder ved at køre ud og hente den 55-årige i hans hjem.

- Gerningsmanden var påvirket af alkohol, så han har overnattet hos os, fortæller politikommissær Henning Præstegaard fra lokal efterforskning i Herning.

Da de to mænd kender hinanden, og der ikke er videre efterforskning i sagen, bliver den 55-årige ikke fremstillet i grundlovsforhør, forklarer politikommissæren.

Den 55-årige kan dog se frem til at skulle stod foran en dommer på et senere tidspunkt. Han bliver nemlig sigtet efter staffelovens paragraf 245 for grov vold for at have stukket sin 49-årige bekendte med kniv.