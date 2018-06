Knivrøveren kan være lokal

TARM: Den sortklædte mand, der i går forsøgte at røve Tarms Grill på Storegade i Tarm, blev set ad flere vidner både før og efter røveriforsøget.

Røveriet skete kl. 12.15, da den sortklædte mand kom ind i butikken med en kniv, som han truede den 38-årig kvindelige ekspedient med. Men hun var hurtig og nåede at gemme sig i et baglokale. Røveren forsøgte derfor selv at åbne kasseapparatet, dog uden at have held med det, og han valgte derfor at tage flugten.

Inden røveriet stod manden, der havde skæg i ansigtet, foran grillbaren i 10-15 minutter, hvor et vidne bemærkede den sortklædte mand.

- Der er noget, der tyder på, at han kan være lokal. Vidnet har en fornemmelse af at have set manden i bybilledet før, ligesom måden han talte lød lokalt, fortæller politikommissær Bjarne Højgaard fra lokalpolitiet i Ringkøbing.

Røveren tog flugten ad Storegade mod nord, hvor han blev set af den kvindelige ekspedient, som var løbet ud af grillbarens bagdør til Torvegade. Her mødte hun røveren, som dog fortsatte sin flugt videre ad Storegade.

- Vi har videoovervågning fra stedet, som vi skal have set nærmere på for at se, om vi kan genkende ham, fortæller Bjarne Højgaard.

Skulle man ligge inde med viden om den sortklædte mand, der bar en baseball-cap og en sort hættetrøje eller havde set ham før eller efter røveriet, kan politiet kontaktes på tlf. 114.