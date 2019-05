Knallerist drønede ind i helleanlæg

Tarm: En knallertkører blev øjensynligt i tvivl om, hvilken vej han skulle passere et helleanlæg på Åboulevarden. Manden, der kommer fra Stauning, kunne i hvert fald ikke styre uden om helleanlægget, hvilket førte til hans og knallertens styrt. Da myndighederne kom frem, var der frygt for, at manden havde brækket benet, men ved nærmere undersøgelse på hospitalet viste det sig, at der blot var tale om en hudafskrabning. Ved samme lejlighed blev der foretaget en blodprøve på manden, da politiet mistænke, at der var alkohol indblandet i episoden.