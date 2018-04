Klovne løber penge ind

Videbæk/Skjern: Den 28. april er der motionsløb i Videbæk, mens der 9. juni er mulighed for at teste løbeskoene i Skjern.

Både i Videbæk og Skjern er der tale om et familieløb, som samler penge ind til Danske Hospitalsklovne og afvikles over hele midtjylland.

Her kan alle være med. Det handler nemlig ikke om at være hurtig men om at hygge sig.

Prisen for at deltage er 60 kr. per person. Heraf går 48 kr. direkte til Danske Hospitalsklovnes arbejde på landets børneafdelinger. De resterende 12 kr. gå til afvikling af løbet. Den sidste uge, op til løbet, stiger prisen for at løbe med til 70 kr. per person.

Danske Hospitalsklovne arbejder på alle landets sygehuse. De støtter og glæder indlagte børn ved at sprede smil og latter og muntre børnene op i en svær situation.

Alle hospitalsklovne er uddannede og lønnede - pengene kommer fra blandt andet initiativer som Klovneløbet og andre donationer.