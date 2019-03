Kloakmester: Jeg har svært ved at få øje på miljøgevinsten ved at kloakere sommerhuse

Politikerne kalder det miljøhensyn, at man nu vil tvinge sommerhusejerne til kloakering. Men dokumentationen mangler, lyder kritikken fra en kloakmester, som undrer sig over den politiske fremgangsmåde.

Ringkøbing-Skjern: I denne uge sagde et solidt byrådsflertal god for tvinge sommerhusejere til at tilslutte sig det offentlige kloaknet.

Men begrundelsen for at gøre det er fyldt med fejl, siger en kloakmester og indehaver af PJP Murer- og Entreprenørforretning Leif K. Christensen.

Han undrer sig over, at man politisk bruger miljøet i fjorden som løftestang for kloakeringen. Der er nemlig intet i det kommunale notat, som danner baggrund for beslutningen, som dokumenterer, at sommerhusene udgør et miljøproblem, mener han.

- Man hiver et notat frem, som blev lavet af kommunens forvaltning og forsyningen for tre år siden, som åbenbart er nok til at overbevise næsten hele byrådet. Problemet er, at notatet er fyldt med fejl og mangler. I bedste fald er det lavet på baggrund af uvidenhed. I værste fald er der tale om manipulation, siger Leif Christensen.

- Jeg har svært ved at få øje på miljøgevinsten ved at kloakere ved at læse notatet. Det vil kræve, at der bliver lavet en rigtig rapport og gennemført målinger. Det er mig kendt ikke sket, siger han.

Leif K. Christensen reagerer, fordi han mener, at kommunen i en håndevending bortdømmer alle nedsivningsanlæg i sommerhusområderne.

- Der findes gamle anlæg, som ikke er gode nok. Men dem kunne man give påbud i stedet for at kræve, at alle bliver tilsluttet det offentlige kloaknet. Over 25 år vil det koste sommerhusejerne en halv milliard, uden der bliver dokumenteret en gevinst for miljøet, siger Leif Kristensen.

Dermed er han helt på linje med de to byrådsmedlemmer Iver Enevoldsen (V) og Svend Boye Thomsen (V), som stemte imod kloakeringen. Enevoldsen refererede til en miljørapport, som viser, at man med den store private investering reducerer udledningen af kvælstof med én procent.

Ikke overraskende er sommerhusejerne også modstandere af kloakeringen, som vil koste dem op mod 60.000 kroner pr. husstand. Repræsentanter for netop sommerhusejerne har været med i en politisk udpeget følgegruppe, og her stiller de spørgsmålstegn ved om grundlaget for beslutningen er i orden.

"Hvis der var problemer med spildevand i fjorden fra Holmsland Klit, ville staten vel i sin vandplan have krævet en indsats rettet mod sommerhusene for at opnå god økologisk tilstand. Det er ikke tilfældet", skriver følgegruppen.

Leif K. Christensen afviser, at han blander sig i kloakdebatten, fordi han er bekymret for sin virksomheds økonomi. Hvert år anlægger han omkring 30 nedsivningsanlæg for 30.000-40.000 kroner stykket, men hans entreprenør virksomhed årligt omsætter for 30 millioner kroner.

- Jeg synes, politikerne burde spille med åbne kort. Hvis det bare handler om, at man vil kloakere, så burde man sige det ligeud. I stedet for at foregive, at det handler om miljøhensyn, siger han.

Kloakmesteren har tidligere skrevet til byrådet med sin kritik af kloakforslaget. Derfor er han nu inviteret til et møde med teknik- og miljøudvalget, repræsentanter fra forsyningen og kommunale miljøfolk. Mødet finder sted mandag eftermiddag.