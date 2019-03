Ringkøbing-Skjern: Kommunen har ikke lovhjemmel til at give sommerhusejere påbud om at skifte utidssvarende nedsivningsanlæg ud.

Derfor er det nødvendigt at kloakere 1864 sommerhuse - hovedsageligt på Klitten - hvis man vil eliminere skadelig udledning i Ringkøbing Fjord.

Det blev en af konklusionerne på et møde mellem kloakmester Leif Christensen, teknik- og miljøudvalget, forvaltningen og forsyningen.

På forhånd havde kloakmesteren kritiseret kommunens plan om at tvinge sommerhusene til at tilslutte sig det offentlige kloaknet, blandt andet fordi ham ikke mener, at kommunen kan dokumentere, at det vil give en miljøgevinst.

Derfor havde han opfordret kommunen til at gå efter de dårlige nedsivningsanlæg, men det viser sig altså ikke at være muligt.

- Det er selvfølgelig et problem, at man ikke kan gå direkte efter synderne, erkender Leif Christensen.

Formand for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen (S), fastholder da også, at kloakeringen er den eneste rigtige vej at gå.

- Det vil give en miljøgevinst og er den fremtidssikrede løsning, som helt fjerner udledningen i fjorden, siger han.

Kloakeringen vil give sommerhusejere en regning på op mod 60.000 kroner i tilslutning og afgift.

Leif Christensen ser dog fortsat en udfordring i den spildevandsplan, som netop er sendt i høring.

Sommerhusejere, der bygger nyt hus, kan nemlig komme i klemme, fordi de er nødt til at investere i nye nedsivningsanlæg og samtidig betale tilslutningsafgift til den kommunale kloak, selv om de først kan blive tilsluttet om en årrække.

- Der er brug for nogle fornuftige overgangsordninger, mener Leif Christensen.

Ifølge teknik- og miljøudvalgsformanden bliver der allerede taget hensyn.

- Det er muligt at få lov til at lave opsamlingstanke som en slags overgangsordning. Det duer selvfølgelig ikke, hvis der er tale om et stort hus til mange personer, for så ville tanke skulle tømmes ofte. Men forvaltningen er opmærksom på, at vi er i en overgangsfase, siger John G. Christensen.

Han vil nu sørge for, at områdets kloakmestre bliver indkaldt til et møde, hvor spildevandsplanen og konsekvenserne af den bliver meldt ud. Et initiativ kloakmester Leif Christensen er godt tilfreds med.

De næste seks uger er der mulighed for at afgive høringssvar til planen. Det er ingen hemmelighed, at sommerhusejerne langt fra er begejstrede for udsigten til at skulle betale for offentlig kloakering.