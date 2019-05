Videbæk: Efter lang tids tovtrækning har John Lundager Sørensen indgået et forlig med de lodsejere, som sælger grundene, hvorpå Bomidtvest vil opføre tre højhuse.

John Lundager Sørensen ejer huset på Bredgade 76 og bliver dén nabo, der bliver mest generet af Bomidtvest-byggeriet. Det nærmeste højhus vil ligge blot 26 meter fra hans etplanshus og blot 12 meter fra hans have. Fra at have sol fra klokken 10 om formiddagen og udsigt til træer vil han med egne ord blive lukket inde i en baggård af højhuset.

I januar meldte talsmanden for lodsejerne, Preben Laugesen, ud, at der var indgået en aftale med John Lundager Sørensen. Aftalen skulle så siden nedskrives af en jurist, samtidig med, at der var en fortløbende dialog om detaljerne.

Aftalen er nu endeligt underskrevet af parterne.

Efter planen skal byrådet 21. maj tage sige endeligt ja eller nej til højhusbyggeriet, så John Lundager Sørensen føler, at han har været under tidspres. Det er endt med, at han har sagt ja til tilbuddet fra lodsejerne.

Han havde oprindeligt krævet enten en million kroner i kompensation, eller at lodsejerne købte huset for to millioner kroner. Det får han ikke ud af forliget.

- Jeg er ikke tilfreds med forliget. Men jeg tog dét, der var det bedst opnåelige, som sagen står. Jeg måtte vælge kolera og pest. Derfor valgte jeg at sige ja til det. Kan jeg ikke lære at leve med det, må jeg flytte og få en rimelig pris for huset, eller også må jeg blive og få en kompensation. Den er heller ikke så stor. Den er ikke i nærheden af en million. Det er ikke supergodt, men det er bedre end ingenting, siger John Lundager Sørensen.

John Lundager Sørensen har undervejs støttet sig til en advokat.

- Han sagde til mig, at jeg måtte sige ja. Han tror, at hvis kommunen vil have de højhuse, er de ligeglad med mig. Han sagde, at jeg har hverken tid eller råd til at køre en retssag mod kommunen. Du skal bruge en frygtelig masse penge, og der er ingen garanti for at du vinder.

- Når man er oppe mod store mastodonter som kommunen ved man aldrig, hvor det ender. Når de er ligeglad med lokalplanen og dispenserer for, hvor højt der må bygges, kan der dispenseres for alt. Vi andre skal overholde kommunale regler. Denne eneste, der ikke skal, er kommunen. At gå fra otte en halv meter til 16 meters byggeri kan man åbenbart dispensere fra. Jeg købte jo huset fordi det var et grønt område, og fordi et nabobyggeri maksimalt ville blive på otteenhalv meter. Så tillader man 16 meter høje bygninger, fordi der er private investorer, der vil have deres jord solgt til Bomidtvest og tjene penge. Jeg får et plaster på såret, men de ødelægger jo området totalt for mig, siger John Lundager Sørensen.