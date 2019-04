Klar til tusindvis af gæster: Dalager Marked scorer nye frivillige blandt tilflyttere

Markedet i Borris er en god anledning til at lære hinanden at kende - og så er det godt med friske kræfter.

BORRIS: Et opslag på Facebook for nylig gav gevinst for Dalager Marked.

300 frivillige står bag det store marked, som foregår fra 24. til 26. maj, men der er altid plads til flere, og markedet valgte at slå to fluer med et smæk. For kunne man nu få involveret nogle tilflyttere og samtidig også få frivillige, så ville det være en god løsning.

- Borris trækker mange tilflyttere, fordi der er et stort sammenhold i Borris, og markedet giver folk noget at snakke om, særligt når man er ny i Borris. Så lærer man hinanden at kende og kan sige: Det var dig, der stod i ølteltet, og det var dig, der havde vagt i pølseboden. Folk vil gerne udføre frivilligt arbejde, men de skal bare spørges, og de ved ikke altid, hvor de skal gå hen, når de er nye, forklarer markedets formand Jørn Vendelbo.

Opslaget gav fem-syv nye frivillige, som alle er tilflyttere. Og det er vigtigt at sikre, at der hele tiden kommer nyt blod i markedets årer.

Derfor er Jørn Vendelbo særdeles glad for, at de unge fra idrætsforeningen kommer lørdagen før markedet for at hjælpe med at stille op.

- Så fortæller vi dem, at hvis ikke der kommer nye til, så er der ikke noget marked, for os gamle bliver jo ikke ved. Det er også godt at få nogle unge med ind, så vi kan få noget nytænkning, siger Jørn Vendelbo.