Klar til optagelse: Gode chancer for at få rolle i ny film

- Alle, der kommer til at være med i den her film, får skærmtid - alle kommer til at være en del af filmens univers.

- Det er meget forskelligt, hvor mange der dukker op til en casting. Denne casting griber vi lidt anderledes an, da vi gerne vil tæt på miljøet og de mennesker, der er interesserede i at være med i projektet. Vi sætter mere tid af og bruger flere dage på det end normalt, siger Stefan Pellegrini og tilføjer:

Som caster hos Meta Film i København glæder Stefan Pellegrini sig til at komme til Ringkøbing, hvor selskabet i slutningen af april går i gang med at finde personer, der kan indtage større og mindre roller i spillefilmen "Kærlighedens regler".

Fra den øverste hylde

I alt kommer filmprojektet til at omfatte omkring 100 personer foran kameraet, og nogle af amatørerne kan have udsigt til en form for betaling for indsatsen:

- Medvirkende med større roller vil være lønnet i et omfang alt efter rollens størrelse, siger Stefan Pellegrini.

Han forklarer videre, at "vi satser på at få skabt en kerne af oplevelser og sociale aktiviteter for alle medvirkende":

- Så alle i en grad føler, at de bliver honoreret og værdsat - for selv de mindste statistroller er ekstremt vigtige for os, fastslår casteren hos Meta Film.

Stefan Pellegrini tilføjer, at produktionsselskabet arbejder på at kunne tilbyde en eller anden form for alternativ honorering.

Det kan eksempelvis være lidt undervisning i film og skuespil, netværksmøder og sociale arrangementer under indspilningsperioden, der ventes at strække sig over tre måneder.

Det er fortsat en hemmelighed, hvem der kommer til at stå øverst på filmplakaten, men instruktør Jeppe Rønde har tidligere sagt, at "de tre hovedroller skal indtages af skuespillere fra øverste hylde."