Klar til et nyt og spændende frimærkeår

Tarm: Mandag 8. januar kl. 19.30 starter frimærkeklubben STØV-fri (Skjern-Tarm-Ølgod-Videbæk frimærkeklub) sine aktiviteter i Seniorgården i Tarm efter juleferien.

Igen i år kan klubben byde på en række foredrag, som også kan have interesse for andre end frimærkesamlere. 31. januar vil Inga Hedegaard fra Holstebro fortælle om Grønland illustreret med frimærker, og 12. februar beretter Charles Kühl fra Grindsted om minder fra 2. Verdenskrig. 7. marts vil Viggo Schjerning fra Esbjerg fortælle om Tunesien.

I april, om tirsdagen efter påske, afholdes det traditionelle naboklubtræf, hvor STØV-fri er vært for et stort frimærke arrangement for naboklubberne i Holstebro, Ringkøbing, Grindsted og Esbjerg. Indholdet er bl.a. at bytte frimærker. Aftenen slutter med en stor auktion.

Klubben har 50 frimærkesamlere, hvoraf over halvdelen kommer til klubmøder hver anden mandag i vinterhalvåret

Skulle du have frimærker i skuffen, er du velkommen til at besøge klubben for en snak om, hvordan du kommer videre med at samle mv.

/EXP